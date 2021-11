Le Pays de Galles y croit désormais : "Une Coupe du Monde, ce serait incroyable"

Le Pays de Galles disputera les barrages de la Coupe du Monde et recevra pour son premier match.

Si les Gallois ne sont pas parvenus à l'emporter, un match nul face à la Belgique a au moins assuré que le premier match de barrages se jouerait à domicile. Robert Page s'en réjouissait : "Quand la foule est derrière nous comme aujourd'hui, nous pouvons prendre n'importe qui", déclare-t-il après la rencontre.

"La fin de match était très émouvante pour moi. Ce n'est pas encore fini, nous rêvons d'une Coupe du Monde et c'est clairement réalisable. Nous n'avons peur de personne !", conclut Page. Même Roberto Martinez reconnaissait l'impact du public sur ce match : "Sans le soutien de leurs supporters, nous n'encaissons peut-être pas ce but. Quand le Pays de Galles joue à domicile, il a une arme de plus".