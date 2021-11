Eliot Matazo: "Les Diables Rouges? De plus en plus un objectif"

Le jeune joueur de 19 ans progresse de mois en mois à l'AS Monaco.

Pour fêter l'acquisition des droits de la Ligue 1 sur leurs antennes, Eleven Sports a réalisé une émission sur le championnat de France dans laquelle était notamment invité Eliot Matazo. Le jeune milieu de terrain de 19 ans, qui évolue à Monaco, s'est exprimé au sujet des Diables Rouges: "Etant donné que j'enchaîne les matchs, il est logique que les gens parlent de moi. Je le vis très bien. Les Diables restent un rêve pour moi même si cela devient de plus en plus un objectif. Je ne me focalise pas du tout sur cela. Cela passera par des bonnes performances en club. Je ne ressens aucune pression à ce sujet, et cela me fait plaisir que je sois sous le feu des projecteurs. C'est toujours un plus."