Hazard, Drogba, Lampard... les plus beaux buts de l'ère Abramovitch à Chelsea

En juin 2003, Roman Abramovich devenait le propriétaire de Chelsea. 17 ans plus tard, les Blues ont inscrit 2000 buts sous sa direction. Pour l'occason, Chelsea a compilé les plus beaux dans une vidéo.

Il y a deux semaines, juste avant la trêve internationale, Kai Havertz avait inscrit le 2000e but de l'ère Abramovich à Chelsea. Le club londonien propose désormais de désigner le plus beau d'entre eux. Et pour aider ses supporters, Chelsea a compilé les plus belles réalisations des Blues au cours des 18 dernières années.

On y trouve quelques perles de Frank Lampard, meilleur buteur de l'histoire du club, des bijoux de Didier Drogba, mais aussi quelques chefs-d'œuvre d'Eden Hazard qui a trouvé l'ouverture à 110 reprises lors de ses sept saisons avec Chelsea.