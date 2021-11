Un Barcelonais est heureux du départ de Koeman et ne s'en cache pas

Il explique aussi la différence entre le Néerlandais et Xavi.

Les langues se délient peu à peu suite au départ de Ronald Koeman. Parmi les joueurs les plus "heureux" du licenciement de l'entraîneur néerlandais par le FC Barcelone, le défenseur polyvalent Oscar Mingueza (22 ans, 13 matchs toutes compétitions cette saison).

"Le vestiaire avait besoin d'un changement. Il n'y avait pas l'atmosphère dont nous avions besoin. Les gens n'étaient pas heureux. Et quand on ne va pas bien et que les choses ne marchent pas, on a besoin de changer d'air. Je suis sûr qu'avec Xavi nous ferons de très bonnes choses. Les gens croient en ce qu'il dit et c'est très important. Nous nous entraînons avec une plus grande intensité et plus de pression. Maintenant, nous avons les idées claires et nous travaillons dans le but d'atteindre nos objectifs", a expliqué le Blaugrana pour Marca.