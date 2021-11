Officiel: Gareth Southgate à la tête des Three Lions

La Fédération anglaise de football a annoncéce lundi la prolongation de contrat de son sélectionneur Gareth Southgate jusqu'en 2024. Un renouvellement qui arrive juste après la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Officialisé à la tête de la sélection en novembre 2016 après un mois d'intérim, l'ex-international anglais (57 sélections, 2 buts) avait amené l'Angleterre en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. L'entraîneur de 51 ans a aussi été finaliste malheureux à domicile de l'Euro 2020, remporté par l'Italie à Wembley l'été dernier.

We're delighted to confirm that Gareth Southgate has extended his #ThreeLions contract through to 2024. pic.twitter.com/X3SGaU168f