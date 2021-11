Wouter Vrancken sur un éventuel départ : "J'aime vraiment être à Malines"

A la tête des Malinois depuis 2018, Vrancken est parvenu à faire des Sang et Or un club à nouveau respecté en Belgique. De quoi attirer le regard d'autres clubs.

Après un début de saison compliqué, Malines est dans la forme sa vie. Les Malinois ont réalisé le bel exploit de battre Bruges 2-1 ce week-end et ils comptent actuellement 26 points à la 4e place au classement. Malines peut notamment remercier son entraîneur Wouter Vrancken qui est un des principaux artisans de la belle passe vécue par les Sang et Or.

Inévitablement, Vrancken attire le regard de plusieurs clubs en Europe. Lié au club de Barnsley (D2 anglaise), le T1 malinois a également été cité pour faire son retour à Genk, par où il est passé en tant que joueur. Mais pour lui, pas question de quitter Malines... pour le moment : "Je n'ai pas envie de partir d'ici. J'aime être à Malines, c'est un club formidable", a-t-il déclaré à Eleven Sports.

Les situation pourrait cependant bien changer dans les mois à venir...