Floriano Vanzo se confie : "Ma priorité est de rester en Belgique"

Libre de tout contrat depuis son départ de Academica Clinceni en Roumanie, le milieu offensif s'entraîne en ce moment du côté de la RAAL pour entretenir sa forme.

Durant l'été 2020, Floriano Vanzo avait décidé de rallier la Roumanie et le FC Politehnica Iasi. Après une saison pleine (35 rencontres toutes compétitions confondues), le milieu offensif a changé d'écurie cet été en optant pour l'Academica Clinceni.

"J'étais satisfait de ma première saison en Roumanie et quand le cinquième de la saison dernière est venu frapper à ma porte, je ne pouvais pas dire non. Le club était ambitieux, mais finalement mal géré comme beaucoup d'autres clubs de Liga 1. J'ai joué dix rencontres avant que les problèmes financiers ne fassent leur apparition. Ils n'avaient pas l'argent pour payer les joueurs. Trois mois sans le moindre salaire et cela allait continuer", nous confie le natif de Maurage. "L'atmosphère et les conditions ne sont pas adéquates dans ce cas-là pour évoluer sereinement dans un club de football. J'ai donc décidé de casser mon contrat et de revenir en Belgique", explique le joueur âgé de 27 ans.

L'ancien joueur de Parme et du ND Gorica (Slovénie) garde tout de même un bon souvenir de sa troisième aventure à l'étranger. "Le championnat roumain est d'un bon niveau et compte plusieurs cadors et clubs sérieux comme Cluj et le Steaua. Malheureusement beaucoup de formations sont très mal structurées. Je suis content de cette nouvelle expérience et des nouvelles rencontres effectuées. Je suis venu en Roumanie pour jouer et ce fut le cas. Que du positif", ajoute l'ancien Blauw en Zwart.

Vanzo s'entraîne en ce moment du côté de la RAAL. "J'entretiens ma condition physique chez les Loups que je remercie. Je reviens ainsi dans ma région et constate que le club est très professionnel. De mon côté, j'attends calmement les offres. Je suis fit et j'ai le rythme des matchs. Ma priorité est de rester en Belgique, je veux désormais plus de stabilité. Des clubs de D1B sont venus aux nouvelles, mais je veux prendre le temps de bien réfléchir et d'être sûr de mon choix. Un retour à Waasland-Beveren ? Un club où j'ai passé de merveilleuses années et qui possède des supporters en or. Nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve", a conclu Floriano Vanzo.