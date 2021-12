Ansu Fati finalement trop court pour le choc contre le Bayern ?

Le Barca doit absolument faire un résultat sur la pelouse du Bayern en Ligue des Champions. Et il semblerait que cela sera sans Ansu Fati...

Alors que le jeune ailier de 19 ans, blessé depuis un mois (le 6 novembre plus exactement), était espéré être apte pour jouer le match décisif contre les Bavarois ce mercredi, il semblerait finalement qu'il soit trop court. Selon les informations de AS, les Catalans auraient aujourd'hui décidé de ne pas prendre de risque et de retarder le retour de l'Espagnol.