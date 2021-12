Le Hertha et Boyata sauvent un point dans le choc de bas de classement

Les coéquipiers du Diable Rouges étaient menés de deux buts.

Le Hertha Berlin se rendait sur la pelouse de Stuttgart ce dimanche dans un choc du bas de classement. Il est encore tôt dans la saison pour parler du match de la peur, mais Boyata et ses coéquipiers ont eu la bonne idée de prendre un point alors que tout était mal engagé.

En effet, après 20 minutes, le score était de 2-0 pour les locaux, grâce à deux réalisations de Marmousch et Förtser (15' et 19'). Mais dans ses rangs, le Hertha a un joueur de qualité en la personne de Jovetic, qui signe un doublé pour offrir un point à ses couleurs (40' et 76').

Au classement, les deux équipes n'avancent pas et restent 14ème et 15ème.