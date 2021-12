L'Antwerp intègre quatre membres indépendants à son Conseil d'Administration

L'Antwerp a annoncé faire "un pas de plus vers la professionnalisation" du club en intégrant quatre membres indépendants à son CA.

Le Great Old a annoncé l'arrivée de Jürgen Ingels, Philippe Muyters, Bart Van Camp et Jacques Vandermeire au sein de son Conseil d'Administration, des indépendants qui doivent amener "une expérience diversifiée ainsi que des qualités et des valeurs de leadership", écrit l'Antwerp dans son communiqué.

Dirk Van Oekelen rejoint également l'Antwerp. Il sera co-CEO aux côtés de Sven Jaecques et s'occupera spécifiquement de l'aspect non-sportif au quotidien.