Bart Vertenten réagit après le documentaire sur Veljkovic : "Enfin, la vérité éclate"

En plus de son livre qui sortira demain, Dejan Veljkovic a fait plusieurs révélations dans l'émission Pano sur la VRT.

Dejan Veljkovic a épargné Bert Vertenten dans ses déclarations. Il aurait tenté de l’influencer "comme un supporter de Malines en lui rappelant qu’il était capital pour Malines qu’Eupen, son rival direct, ne prenne pas des points au Bosuil avant le match Antwerp-Eupen de la 29ème journée du championnat 2017-2018. Selon le repenti, Vertenten n’aurait jamais donné une suite favorable à sa requête. Mais, l'arbitre a dû aller en prison pendant un mois. "Sa carrière d'arbitre a été brisée. Il était en passe de devenir un arbitre international de haut niveau et de suivre les traces de Frank De Bleeckere. Je me sens très coupable envers Bart à cause de cette seule phrase", a déclaré Veljkovic à Pano.

"Pendant les quatre années où j'ai connu Bart Vertenten, je n'ai jamais appris qu'il voulait marchander ou qu'il voulait utiliser sa position d'arbitre de manière inappropriée pour obtenir un avantage. Le tribunal devra juger s'il est un auteur ou une victime de l'ensemble de l'opération Mains Propres."

Bart Vertenten a répondu brièvement à Het Nieuwsblad. "Ce que Dejan Veljkovic dit de moi dans son livre, nous l'avons toujours dit depuis le premier jour : il n'y a jamais eu d'influence. Enfin, pour la première fois, la vérité éclate et est écrite. Trois ans après, j'ai été injustement emprisonné et ma carrière d'arbitre a pris fin."