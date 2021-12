Le foot français à nouveau en émoi : Aulas accuse, le Paris FC répond

La rencontre de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais ce vendredi a été interrompue définitivement après des heurts en tribunes à la mi-temps provenant des tribunes lyonnaises. Jean-Michel Aulas n'a pas tardé à défendre ses couleurs, le président du Paris FC lui a répondu.

Cela devient une triste habitude en France : des échauffourées ont éclaté en tribunes, cette fois en 32e de finale de Coupe de France au stade de Charléty lors du match entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. Comme lors d'OL-OM, le match n'a pas repris. Insultes, fumigènes, envahissement de terrain, bagarres : c'était la totale. Le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui ne s'était pas rendu populaire avec ses sorties suite à l'arrêt de l'Olympico le mois dernier, a pointé du doigt ... la présence de supporters du PSG dans les tribunes.

"Apparemment, il y avait des supporters du PSG qui sont arrivés et je ne sais pas pourquoi, les pétards seraient venus d'eux. On a encore vu des choses inacceptables ce soir, mais les responsabilités me paraissent partagées", affirme-t-il dans des propos relayés entre autres par L'Equipe. "L'OL n'a pas à prendre l'entière responsabilité des événements, on va chercher la vérité. Un certain nombre de gens n'ayant rien à faire dans la tribune de l'OL sont arrivés. La sécurité était insuffisante et les premiers gestes de violence ne venaient pas des Lyonnais", ajoute encore Aulas, qui précise cependant : "On prendra nos responsabilités et on punira s'il faut punir".

"Une version à dormir debout comme souvent"

Du côté du Paris FC, on est furieux et on s'en prend directement à Jean-Michel Aulas: "Je suppose que l'OL a préparé une version à dormir debout comme ils savent si bien le faire", lance ainsi Pierre Ferracci, président du Paris FC, au micro de RMC Sport. "C'était une belle fête avec des familles, des enfants (...) et puis une bande d'abrutis a tout gâché, comme souvent, et ces abrutis sont des ultras lyonnais (...) Il m'arrive de défendre JM Aulas, mais il faut aussi le dire quand il faut arrêter de délirer", lâche Ferracci.

"On les connaît, ces supporters lyonnais (...) Il faut que Mr Aulas arrête avec les responsabilités partagées, ce n'est pas vrai. C'est de la folie pure et simple et ça va envenimer les choses", estime encore le président parisien. "Je lui ai dit qu'il allait faire plonger le foot français s'il ne prenait pas ses responsabilités".