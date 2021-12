Jonathan David s'offre une très belle performance, du jamais vu depuis 55 ans à Lille

Avant même le dernier match de l'année mercredi contre Bordeaux dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, l'attaquant canadien est certain de boucler 2021 avec une belle performance du côté de Lille.

Sur son site officiel, le LOSC a ainsi fait savoir que Jonathan David (21 ans, 18 matchs et 11 buts en L1 cette saison) avait inscrit 22 buts en championnat sur l’année civile, ce qui représente le meilleur total pour un joueur de Lille depuis 55 ans et un certain André Guy en 1966 (22 buts également).

Plutôt pas mal pour l'ancien joueur de La Gantoise qui fait donc mieux que des joueurs comme Victor Osimhen, Nicolas Pépé, Eden Hazard ou encore Moussa Sow passés chez les Dogues avant lui.