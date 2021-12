Un peu groggys mais optimistes, Youssef Maziz et Seraing veulent inverser la tendance : "Nous ne sommes pas au fond du trou"

Seraing est dans le dur depuis plusieurs semaines et vient d'enchaîner quatre défaites de suite en championnat.

Youssef Maziz est un peu groggy ces dernières semaines à l'image de Seraing. "Il y a des périodes compliquées durant la saison comme celle que nous vivons à l'heure actuelle. Cela va moins bien, mais il faut savoir relever la tête et continuer à travailler pour changer la tendance", a confié le meneur de jeu sérésien.

Jordi Condom avait évoqué une fatigue mentale au sein de son groupe. "Je pense aussi : peu de joueurs avaient évolué en D1A auparavant et nous avons disputé des rencontres tous les trois jours dernièrement. Nous étions peu à avoir connu ça et il y a eu un impact mental. Il y en aura encore des rencontres qui s'enchaînent donc il faut passer outre", a souligné le milieu offensif.

"Nous donnons trop de cadeaux aux adversaires et cela coûte beaucoup de points"

Avant de s'effondrer en décembre, le promu avait réalisé avant un joli mois de novembre avec un partage contre La Gantoise, une victoire à OHL et contre Saint-Trond avant une élimination aux tirs au but en Coupe contre Anderlecht. "Nous donnons trop de cadeaux aux adversaires et cela coûte beaucoup de points. Nos difficultés à marquer lors des dernières parties ? Quand on ne prend pas de buts, on ne perd pas. Le plus important, c'est d'abord de bien défendre ensemble à onze. Si cela se passe bien derrière, ça ira tout seul en attaque", a ajouté le Français.

Si les Métallos vont mal ces derniers temps, c'est aussi à cause du noyau étriqué mis à disposition de Jordi Condom et ainsi du manque de concurrence au sein du groupe. Certains joueurs sont assurés de jouer chaque week-end. "C'est possible, mais inconscient alors. Tout le monde est content de jouer à ce niveau et a envie de tout donner. Mais ce manque de concurrence peut jouer en effet", a-t-il précisé avant de poursuivre concernant la place de barragiste. "Nous ne sommes pas au fond du trou et nous avons des équipes devant nous qui n'ont que trois points d'avance. Il faudra faire le boulot lundi à Malines et pouvoir ainsi être apaisé avant les congés", a conclu Youssef Maziz.