Anthony Martial a fait part de sa décision à Ralf Rangnick

L'international français ne devrait plus faire long feu à Manchester United.

Anthony Martial (26 ans) n'a disputé que 10 matchs cette saison avec Manchester United et a pris une décision : il souhaite quitter les Red Devils, comme il l'a annoncé à son entraîneur Ralf Rangnick. "Nous avons parlé longtemps. Il m'a expliqué qu'il était à Manchester depuis sept ans et qu'il était temps de tourner la page et d'aller voir ailleurs", révèle le coach de United via la BBC. "Je crois que c'est légitime".

Martial aimerait donc aller voir ailleurs cet hiver, mais rien ne dit qu'un transfert se fera : "Il faut prendre en compte la situation du club. Nous jouons sur trois fronts, en période de Covid ... De toute façon, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'offre, et tant que ce sera le cas, il restera".