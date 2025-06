Un ancien chouchou du Club de Bruges en route vers un dernier grand défi européen ?

Avant de rejoindre les plus grands clubs européens, Ivan Perisic s’était déjà fait remarquer en Belgique. En 2011, il avait été élu Joueur pro de l’année, une distinction obtenue lors de sa dernière saison au Club de Bruges, après un premier passage à Roulers. Ensuite, il a joué dans plusieurs grands clubs comme Dortmund, Wolfsburg, l’Inter, le Bayern Munich ou encore Tottenham.

Il est brièvement retourné dans son pays natal, au Hajduk Split, avant de rejoindre le PSV. Et même à 36 ans, il reste précieux en sélection. Cette semaine, la Croatie a largement battu le Gibraltar. Perisic a été impliqué dans les quatre premiers buts (trois passes décisives) et a inscrit lui-même le cinquième.

Autrement dit, il n’a rien perdu de son efficacité. Et cela, le FC Barcelone l’a bien remarqué. Le PSV aimerait prolonger son contrat qui arrive à échéance, mais des rumeurs circulent sur un possible contact avec le Barça. Une information désormais confirmée par Rik Elfrink, journaliste spécialiste du PSV pour le Eindhovens Dagblad.

Ivan Perisic en FC Barcelona...? Dat is inderdaad een van de clubs (Spaanse top) waar hij graag nog zou willen spelen. Er is tussen partijen inderdaad contact (geweest), maar er is nu nog geen aanwijzing dat de Spanjaarden hem daadwerkelijk gaan aantrekken.