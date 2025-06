"Il faut qu'il se réinstalle dans cette équipe" : et si Courtois n'était plus indiscutable chez les Diables ?

Thibaut Courtois est une nouvelle fois forfait avec les Diables Rouges. Pour Nordin Jbari, il reste le numéro un, mais doit retrouver sa place dans le groupe.

Même si Matz Sels a livré une prestation correcte face à la Macédoine du Nord (1-1), l’absence de Thibaut Courtois ne passe pas inaperçue. Le gardien du Real Madrid, touché au bas du dos, a manqué ce rassemblement.

Nordin Jbari, consultant pour DAZN et la RTBF, a réagi à la situation. Pour lui, la place de Courtois reste claire, mais son retour reste flou. "C’est dommage, parce que même si c’est le meilleur gardien du monde, on sait ce qu’il s’est passé avec lui et l’équipe nationale", lance-t-il.

Le match retour contre l’Ukraine aurait pu être l’occasion idéale de le "réintégrer" dans le groupe. "C’était un match positif, mais il n’a malheureusement pas pu jouer", regrette Jbari.

Si sa qualité n’est pas remise en question, son statut au sein du groupe, lui, semble encore fragile. "Il est titulaire indiscutable, mais il faut qu’il se réinstalle dans cette équipe", insiste Jbari. La confiance ne se donne pas, elle se construit. Même pour Courtois.

Chaque rassemblement sans lui est un pas de plus vers une vraie incertitude. Courtois reste une évidence sur le papier, mais sur le terrain, le moment de vérité n’a toujours pas eu lieu.