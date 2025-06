Youri Tielemans reconnaît sa grosse erreur, mais est défendu par Rudi Garcia

Youri Tielemans était présent aux côtés de Rudi Garcia ce dimanche en conférence de presse, à la veille de Belgique-Pays de Galles. Il a notamment évoqué son erreur à Skopje, qui coûte cher aux Diables.

On peut reprocher des choses à Youri Tielemans, mais certainement pas de ne pas prendre ses responsabilités. Deux jours après avoir perdu le ballon amenant le 1-1 macédonien vendredi à Skopje, le milieu de terrain d'Aston Vila était présent aux côtés de Rudi Garcia et ne s'est pas caché.

"C'est vraiment malheureux et bête de ma part. Je vois Loïs (Openda) qui est, je crois, en un-contre-un. Et je tente d'aller le trouver", explique Tielemans à ce sujet. "Et là, je rate totalement ma passe, et ça part en contre avec un but au bout. Je m'en veux car à la 85e minute, je ne peux jamais perdre de ballon à cet endroit-là".

Rudi Garcia défend Youri Tielemans

Pas question non plus de se cacher derrière la fatigue pour justifier cette erreur : "La fatigue, je ne peux pas dire que je l'ai ressentie à Skopje, comme je suis resté sur le banc 60 minutes", sourit-il. "Bien sûr, j'ai joué 50 matchs cette saison donc ce n'est pas idéal mais quand on est dans un tel rythme, on s'habitue à enchaîner les matchs".

Rudi Garcia, de son côté, maintient sa pleine et entière confiance en Youri Tielemans, qu'on attend titulaire ce lundi au vu de sa présence en conférence de presse. "Ce n'est pas parce que vous perdez un ballon à 70 mètres de vos buts que ça doit d'office se transformer en occasion pour l'adversaire", pointe le sélectionneur. "Il y a encore d'autres joueurs qui peuvent intervenir et empêcher ce but de tomber".

Ce n'est pas la première fois que l'ancien médian d'Anderlecht est critiqué pour une perte de balle ou un excès de nonchalance une fois qu'il endosse le mailot de la sélection. Mais Tielemans devrait recevoir une nouvelle chance de convaincre ce lundi, aux dépens de Hans Vanaken ou Nicolas Raskin.