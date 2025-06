"Ce serait dommage de le voir partir" : même au Danemark, l'avenir de Dolberg à Anderlecht fait débat

L'avenir de Kasper Dolberg à Anderlecht reste flou. Ses coéquipiers suivent le dossier de près, bien conscients qu'il s'agit d'un attaquant capable de faire la différence devant le but.

Anderlecht va devoir se retrousser les manches s’il veut rattraper les trois équipes qui l’ont devancé au classement la saison dernière. Et dans cette optique, il ne faut surtout pas perdre un attaquant comme Kasper Dolberg. Le club a clairement indiqué vouloir continuer avec lui. Dolberg est ouvert à cette idée, mais n’exclut pas non plus un départ.

Lille, l’Ajax, Burnley, Leeds, Besiktas et Fulham seraient tous intéressés. Leeds et Fulham sembleraient les plus concrets pour l’instant. Même Lucas Hey, son coéquipier et compatriote, s’interroge sur la prochaine destination de Dolberg : "On est d’accord pour dire qu’il peut jouer à un plus haut niveau", a-t-il déclaré au magazine Tipsbladet.

Hey comprendrait un départ de Dolberg

"Ce serait évidemment dommage de le voir partir, si ça devait se confirmer. Mais s’il veut rejouer dans l’un des cinq meilleurs championnats, alors il doit suivre son rêve", estime Hey. Dolberg a déjà joué en Allemagne et en Espagne. "Vu son niveau actuel, je comprendrais totalement ce choix", poursuit le défenseur.

Hey ne cache pas son admiration pour son coéquipier. "Il a clairement le niveau pour évoluer dans l’un des cinq meilleurs championnats", insiste-t-il. "Ce que je vois de lui chaque jour à l’entraînement, c’est d’un tout autre calibre."

Le quadruplé contre La Gantoise dans les mémoires

Hey a aussi observé l’évolution de Dolberg. "Je suis arrivé en janvier, il traversait alors une période difficile. Mais il s’est bien repris. Je me souviens surtout de ses quatre buts contre La Gantoise. Ce jour-là, tout rentrait. C’est un attaquant talentueux, mais aussi une bonne personne." Reste désormais à voir s’il peut rester en bonne santé.