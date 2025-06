Le plan mercato d'Anderlecht perturbé ? Une lutte s'annonce avec un club venu d'au-delà de la frontière

Anderlecht suit Niko Sigur, le milieu de l'Hajduk Split formé au Canada. L'Utrecht serait également intéressé.

Ce n’est pas tous les jours qu’un joueur formé au Canada attire l’attention d’Anderlecht. Et pourtant, Niko Sigur, milieu de terrain de 21 ans, a su se faire remarquer. Aujourd’hui à l’Hajduk Split, il a rapidement pris du galon dans son pays d’origine.

C’est Ivan Leko qui a flairé son potentiel dès son arrivée en 2022. Il lui a ouvert les portes de l’équipe première et Sigur ne les a plus refermées. Précis, combatif et discipliné, il impressionne en Croatie.

Anderlecht suit de près son évolution. Mais le club bruxellois devra faire vite : d’autres formations européennes seraient aussi sur le coup. L'Utrecht est un candidat sérieux selon Sportklub.

Dans une équipe en quête de stabilité au milieu, ce genre de renfort aurait du sens. Reste à voir si les Mauves sauront s’imposer dans une course qui s’annonce disputée. Le timing sera crucial dans ce dossier.

Sigur poursuit tranquillement sa progression sous les couleurs de Split. Mais entre ambition personnelle et convoitises croissantes, un départ semble de plus en plus plausible cet été.