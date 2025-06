Euvrard, Geraerts ou Vanderbiest ? Malines a pris sa décision !

Après une fin d'exercice mouvementée, Malines a tranché. Et c'est un visage bien connu qui restera aux commandes.

Depuis plusieurs semaines, les regards se tournent vers le banc de touche de Malines : qui guidera le club la saison prochaine ? La question était dans toutes les discussions.

Frederik Vanderbiest, qui avait repris l’équipe en mars après le départ de Besnik Hasi, n’a pas tardé à exprimer ses intentions. Proche du club, respecté dans les vestiaires et apprécié des supporters, il a rapidement fait savoir qu’il souhaitait continuer l’aventure.

Les échanges avec la direction ont été jugés positifs. Dans un communiqué, le coach n’a pas caché son attachement à Malines : "Tout le monde sait que j’aime être ici." Sa vision et son énergie ont visiblement fait mouche, tout comme sa connaissance de l’ADN du club.

C’est donc officiel : Vanderbiest reste l’entraîneur principal du KV Malines. Il a signé un contrat permanent et entend s’appuyer sur le travail entamé la saison passée. "On veut construire quelque chose de solide, sur et en dehors du terrain", promet-il.

𝐅𝐫𝐞𝐝 𝐕𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐛𝐢𝐞𝐬𝐭 blijft T1 van Malinwa ✍️



🗣️ Tom Caluwé: "Fred is de beste keuze".



Meer info 🔗 https://t.co/y7fwejcvte#mijnstadmijnploeg pic.twitter.com/fR90Za6hne — KV Mechelen (@kvmechelen) June 8, 2025

Avec son staff, Vanderbiest veut mêler continuité et ambition. Il sait que les attentes sont grandes. Mais avec le soutien du club et des supporters, il se dit prêt à relever le défi, sans détour.