Annoncé au Bayern, Raphinha pourrait prendre une autre option

Le joueur de Leeds a tapé dans l'oeil de plusieurs grands clubs européens.

Raphinha (25 ans, 16 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) va bientôt changer de dimension. Après Leeds, il devrait rejoindre un club de top niveau. Mais lequel ? Récemment, TNT Sports a annoncé l'ailier brésilien au Bayern Munich dès cet hiver, mais le club allemand doit faire face à une sérieuse concurrence.

En plus de Liverpool, Chelsea s'intéresse également au profil de l'ancien Rennais pour un transfert l'été prochain, selon les informations de Sport Italia. Auteur d'une excellente première partie de saison sous les ordres de Marcelo Bielsa, avec 8 buts et 1 passe décisive en 16 matchs de Premier League, Raphinha devrait rapporter environ 50 M€ aux Peacocks. Reste à savoir qui signera le chèque, et quand.