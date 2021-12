Le foot amateur se met une nouvelle fois en pause

La nouvelle vient de tomber.

Il fallait s'y attendre après la réunion de crise entre l'ACFF, la VV et la Pro League ce lundi, qui faisait suite au Codeco de la semaine dernière: le football amateur est à nouveau en pause. Une décision qui concerne les équipes premières, les dames et les jeunes.

Le communiqué:

Suite au CODECO du 22 décembre 2021, à la réunion du CA de l’ACFF du 23 décembre 2021 et à la réunion du Comité de crise national RBFA-ACFF-Pro League-VV du 27 décembre 2021, voici les décisions relatives aux compétitions concernant les clubs amateurs de l’ACFF :

1ère division nationale masculine + 1ère et 2ème divisions nationales féminines : report de tous les matchs officiels jusqu’au lundi 17.01.2021 inclus. S'il n'y a pas d'assouplissement concernant la fréquentation des matches par les spectateurs lors du Comité de Concertation de la mi-janvier, ce report de tous les matches officiels de ces catégories sera automatiquement prolongé jusqu'au 28.01.2021.

D2 et D3 ACFF, toutes les compétitions interprovinciales, provinciales et régionales d’équipes premières, réserves et équipes d’âges :

- report de tous les matchs officiels jusqu’au lundi 17.01.2021 inclus. S'il n'y a pas d'assouplissement concernant la fréquentation des matches par les spectateurs lors du Comité de Concertation de la mi-janvier, ce report de tous les matches officiels de ces catégories sera automatiquement prolongé jusqu'au 28.01.2021.

- les entraînements et les matches amicaux sont autorisés dans le respect du protocole de pratique des activités sportives édité par la Fédération Wallonie-Bruxelles.