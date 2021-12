Marc Brys aux anges : "Cela offre de belles perspectives pour la suite"

Ce lundi soir, le Sporting de Charleroi s'est fait surprendre par OHL (0-3) lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

OHL enchaîne en championnat et réalise un joli 6 sur 6. Après le Standard de Liège, les Louvanistes se paient le scalp du Sporting de Charleroi et se donnent de l'air au classement en se hissant à la 10ème place avec 26 points au compteur.

"Non seulement la victoire et ce 6 sur 6 sont très agréables, mais surtout le niveau de jeu. En première mi-temps, nous avons eu de très belles combinaisons. En deuxième mi-temps, nous avons été sous pression au début, mais grâce aux risques pris par Charleroi, nous avons quand même réussi à marquer des buts", a confié Marc Brys à l'issue de la rencontre.

"Nous aurions même pu marquer plus. Nous terminons sur une note positive avant de partir en vacances pendant quelques jours. Au classement, c'est fort serré. Nous avons un écart devant nous maintenant, concentrons-nous là-dessus. Nous devons essayer de regarder vers l'avant, mais nous savons aussi que si nous perdons, six équipes peuvent vous sauter dessus et vous rattraper. Nous ne sommes certainement pas encore à l'abri, mais nous avons très bien joué et gardé le zéro. La combinaison du résultat et du bon jeu offre de belles perspectives pour la suite", a conclu le coach d'OHL.