Newcastle cherche à se renforcer mais a refusé un joueur de Tottenham

Plus personne ne semble vouloir de cette ancien grand espoir.

Peu utilisé depuis l'arrivée d'Antonio Conte à Tottenham, Dele Alli (25 ans, 9 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a réclamé et obtenu un bon de sortie pour le mercato hivernal. Selon Football Insider, le milieu offensif des Spurs a été proposé à Newcastle, le nouveau riche de la planète football.

Toutefois, la proposition n'a pas convaincu les Magpies. Si l'actuel 19e de Premier League souhaite se renforcer significativement en janvier pour sauver sa place dans l'élite, l'entraîneur Eddie Howe a estimé que l'international anglais n'est pas un renfort adapté à ses besoins. Dele Alli devra donc trouver une autre destination.