Patrick Goots croit en un exploit de l'Union : "La meilleure attaque et la meilleure défense du pays"

Les Bruxellois terminent l'année en tête de JPL.

L'Union connait une saison de rêve pour son grand retour dans l'élite. Solide et prolifique, la formation de Felice Mazzu fait plaisir à regarder jouer et fait surtout revivre le club de la capitale.

Après une première partie de saison réussie dans l'ensemble, le temps de la confirmation arrive pour le promu, qui sera systématiquement attendu au tournant.

Mais Patrick Goots croit en un exploit de Felice Mazzu et de ses hommes : "En analysant le bilan de l'Union, on peut voir que les clubs du haut de classement ont un gros problème", explique l'ancien buteur dans les colonnes de Gazet van Antwerpen.

"L'équipe bruxelloise a non seulement obtenu 47 points sur 63, soit 75% des points, mais avec 50 buts marqués et seulement 20 encaissés, elle possède également la meilleure attaque et la meilleure défense du pays. Cette équipe devrait être complètement démantelée lors du mercato d'hiver pour sortir du top 4", poursuit Goots.

"De ce que je vois, Undav et compagnie ne sont pas autorisés à partir cet hiver. Donc l'Union conservera ses atouts offensifs. La saison dernière, l'Antwerp, Anderlecht et Genk ont atteint les PO1 avec 60, 58 et 56 points. L'Union atteindra certainement plus de 60 points. Les Bruxellois peuvent en profiter un peu cette semaine, tout comme leur entraîneur, avant de se remettre au travail en vue des PO."