Qu'attendre du mercato du Club de Bruges ?

Oui, il va y avoir du mouvement au Club de Bruges cet hiver : le noyau de Philippe Clement doit être poli.

Le Club est à la seconde place du championnat et le mercato hivernal arrive à grands pas. On le sait, surtout avec les clubs belges, le plus difficile c’est de conserver ses meilleurs éléments tout en parvenant à attirer des joueurs de qualité. Buchanan est arrivé des USA et sera le premier transfert de l’hiver. Pour le reste, des arrivées ne sont pas spécialement à l’ordre du jour… mais cela ne dépendra que des départs.

En cas de très belle offre, Noa Lang ne sera pas retenu. Pour Charles De Ketelaere, c’est différent car le Club fera tout pour le conserver au moins jusqu’en juin prochain. Bas Dost, qui est en fin de contrat dans quelques mois, ne joue pas beaucoup et aimerait un dernier défi. Il ne sera pas non plus retenu.

Wesley devrait retourner à Aston Villa, donc au final il est plus que probable que le Club de Bruges signe un numéro 9, car De Ketelaere ne pourra pas jouer à cette position toute la saison et il apporte moins à la pointe de l’attaque dans certains matches plus serrés, avec moins d’espaces.

Le Club va aussi devoir penser à l’avenir. On l’a déjà dit, Vormer et Vanaken ne sont pas éternels et trouver des patrons au milieu du terrain, ce n’est pas si simple, et avoir une solution en plus dans ce secteur ne sera absolument pas du luxe.

Au final, le Club de Bruges devrait encore avoir son mot à dire sur le marché des transferts et va chercher à se renforcer, et devra aussi contrôler le sens des départs.