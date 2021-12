Une star de l'Euro pour remplacer Haaland à Dortmund?

Dortmund commence à comprendre qu'il faudra faire sans Haaland dans le futur.

Il ne s’agit d’un secret pour personne, Dortmund va tout faire pour conserver Erling Håland (21 ans, 11 matchs et 13 buts en Bundesliga cette saison) l’été prochain. Mais le buteur norvégien, dont la clause de départ est estimée entre 75 et 90 M€, semble bien parti pour s’en aller. Alors, forcément, on prospecte déjà pour lui trouver un remplaçant chez les Marsupiaux.

Et l’heureux élu pourrait s’appeler Patrick Schick (25 ans, 14 matchs et 16 buts en Bundesliga cette saison). Selon les informations du média allemand WAZ, l’attaquant du Bayer Leverkusen figure en bonne position sur la liste du Borussia, et il fera partie des priorités en cas de départ d'Håland. Après avoir brillé à l’Euro avec la République tchèque l’été dernier, il pourrait donc définitivement changer de dimension.