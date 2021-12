Hugo Siquet répond à un supporter critiquant son message d'au revoir

Hugo Siquet a fait ses adieux au Standard ce mardi. Le latéral a reçu en grande majorité des messages bienveillants de la part de ses supporters, mais l'un d'eux l'a critiqué et Siquet lui a répondu fermement.

Hugo Siquet (19 ans) quitte le Standard de Liège pour Fribourg cet hiver et a fait ses adieux ce mardi via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Le jeune défenseur latéral n'a globalement reçu que des réactions pleines d'affection, mais un supporter a critiqué ouvertement son choix de partir et son attachement jugé "factice" au Standard après six mois (sic) seulement dans l'équipe A.

"Treize ans au club, le seul club pour lequel j'ai joué pour l'instant. Pour toi ça fait peut-être six mois que tu me connais mais j'ai passé les deux-tiers de ma vie à jouer pour ce club. Désolé de trouver une belle façon de dire au revoir au club de mon coeur", rétorque Hugo Siquet dans un message désormais supprimé, l'auteur initial ayant retiré sa réponse. Une preuve claire de plus de l'émotion du joueur ...