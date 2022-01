Nouveau club, nouveau pays et nouveau défi pour Hugo Vidémont (ex-Tubize) : "Il y a des offres qui ne se refusent pas"

Le Français avait effectué un bref passage chez nous du côté de Tubize.

Formé au Clermont Foot, Hugo Vidémont explore le monde grâce à sa carrière de footballeur. Après ses passages à Ajaccio, au Wisla Cracovie (Pologne) et à Tubize, le Français avait rejoint la Lituanie où il a terminé meilleur joueur la saison dernière sous les couleurs de Zalgiris Vilnius (D1).

Il s'apprête désormais à découvrir le Kazakhstan avec le FK Aktobe : "Financièrement, ils m'ont fait une offre magnifique. Dans l'aspect sportif, c'est un des plus gros clubs du Kazakhstan, là où il y a la plus grosse ferveur et d'engouement. Aujourd'hui, ils veulent recréer une grosse équipe. Il y a des offres qui ne se refusent pas", a confié le Marseillais lors d'un entretien accordé au site français La Montagne.

Vidémont a terminé meilleur buteur et passeur l'an dernier : "Je ne vais pas arriver avec l'ambition de devenir meilleur buteur du championnat. Mes ambitions sont toujours collectives avant d'être individuelles. Si on peut accrocher une place en Europe, ça serait vraiment exceptionnel."

"On quitte l'Union Européenne pour l'Asie. Vilnius c'était super, c'était une capitale et là ce ne sera pas le cas. C'est un climat compliqué avec -30 degrés l'hiver et +35 l'été. C'est particulier mais on va voir, ça sera une découverte. A chaque fois qu'on a été dans un nouveau pays, on a aimé donc pourquoi pas aussi celui là", conclut le joueur.