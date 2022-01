Philippe Coutinho vers un retour en Premier League

Coutinho est en galère au FC Barcelone, et un retour vers la Premier League où il avait tant brillé sous les couleurs de Liverpool semblerait se dessiner.

Philippe Coutinho (29 ans) valait, fut un temps, 135 millions d'euros : c'est le montant qu'avait dépensé le FC Barcelone pour arracher la pépite brésilienne à Liverpool, en 2018. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis et Coutinho se morfond au Barça après un prêt encourageant au Bayern (38 matchs, 11 buts). Cette saison, l'international auriverde (63 caps, 18 buts) compte 16 petits matchs pour deux buts seulement.

Désormais estimé à environ 20 millions d'euros et sous contrat jusqu'en 2023, Philippe Coutinho pourrait bien retrouver l'Angleterre : son ancien équipier Steven Gerrard serait intéressé à l'idée de l'attirer à Aston Villa, rapporte Sky Sports. Le salaire de Coutinho poserait cependant problème. Il semblerait que six clubs anglais aient considéré le profil de l'ancien Red (201 matchs, 54 buts et 45 assists pour Liverpool) ; reste à voir qui lui donnera sa chance.