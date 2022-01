Mamadou Fall en route pour la Turquie

Sur une voie de garage à Charleroi, le Sénégalais devrait quitter la Belgique cet hiver.

Mamadou Fall vit ses dernières heures à Charleroi. L'ailier sénégalais n'entre pas dans les plans du coach carolo Edward Still et un départ semblait plus qu'inéluctable. Resté en Belgique puisque pas convié pour le stage à Belek, Fall devrait finalement bien rallier la Turquie.

Selon les informations de Sudinfo, le joueur de 30 ans est proche de finaliser un accord avec le club de D1 turque Kasimpasa. Après un peu moins de neuf années passées en Belgique, le Sénégalais va découvrir un nouveau pays.