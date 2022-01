🎥 Match incroyable entre l'AS Rome et la Juventus, qui renverse la situation et tient bon !

On vient probablement d'assister au match de la saison en Serie A !

Roma - Juventus : sur papier, c'est un match au sommet, même si les deux équipes se battent en ce moment plutôt pour une place dans le top 6 que pour les sommets du classement. Mais la Louve et la Vieille Dame se sont livrées ce dimanche soir un duel qui restera dans les mémoires.

L'AS Rome, 8e au classement mais à égalité de points avec la Fiorentina (6e) et la Lazio (7e), espérait bien revenir dans le top 6 ; dès la 11e, Tammy Abraham faisait 1-0 et mettait ses couleurs aux commandes. Paulo Dybala égalisait à la 18e d'une jolie frappe enroulée et les deux équipes rejoignaient les vestiaires dos-à-dos. C'est après la pause que le tout s'emballera complètement.

ūüíę | Paulo Dybala sait comment enrouler ses frappes.! ūüėćūüáģūüáĻ #RomaJuve pic.twitter.com/xCKr86rg4W — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 9, 2022

La Roma revient en effet sur la pelouse pied au plancher : Mkhitaryan fait 2-1 à la 48e, et le break est fait sur coup-franc par Pellegrini dès la 53e (3-1). Cela sent plutôt bon pour les hommes de José Mourinho.

ūüĎĆ | Quel superbe coup franc de Lorenzo Pellegrini ! ūüėćūüí• #RomaJuve pic.twitter.com/q5k6ntsCej — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 9, 2022

Mais la Juventus, si elle attendra la 70e pour réagir, le fera coup sur coup : Locatelli, puis Kuluveski ramènent le club turinois dans la rencontre (3-3). La rencontre s'emballe, et c'est même la folie au Stadio Olimpico puisque De Scligio va ... donner l'avantage à la Juve à la 77e. Il faudra ensuite tenir bon, mais une faute de main de Matthijs De Ligt (expulsé pour un second jaune) provoque un penalty.

Szczesny s'interpose cependant devant Pellegrini, permettant à la Juventus de repartir avec les trois points et de rester isolée à la 5e place du classement. Déjà le match de l'année ?