Le FC Barcelone prolonge Samuel Umtiti

Samuel Umtiti (1 seul match joué en Liga cette saison), a prolongé jusqu'en juin 2026 avec le FC Barcelone. Le club catalan a officialisé cela sur ses réseaux. Le champion du monde 2018 a accepté de baisser le salaire qu'il doit percevoir sur l'année et demie qu'il restait à courir sur son précédent contrat. Cette prolongation a également permis au FC Barcelone d'inscrire leur recrue Ferran Torres, puisqu'entrant dans les normes du fair-play financier imposées par LaLiga.

FC Barcelona and @samumtiti have reached an agreement to extend the latter’s contract until 30 June 2026. The French defender is reducing a part of the salary that he was due to receive in the year and a half remaining on his contract.



