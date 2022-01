Piqué remet Emery à se place en revenant sur... la Remontada

Le défenseur du FC Barcelone a été plus actif sur les réseaux sociaux ce week-end que sur le terrain avec son équipe.

Après le match nul de son équipe contre l’Atletico Madrid (2-2) dimanche en Liga, l’entraîneur de Villarreal, Unai Emery, a crié à l’injustice concernant un but refusé à son milieu de terrain Dani Parejo pour une main. Pour illustrer son propos et expliquer quelle situation devrait être sanctionnée, le technicien espagnol a utilisé un exemple datant de novembre, avec une main non-sanctionnée de Gerard Piqué (34 ans, 17 matchs et 1 but en Liga cette saison) lors d’un match entre le Sous-marin jaune et le FC Barcelone (1-3).

Une attaque directe qui n’a pas franchement été du goût du défenseur catalan, auteur d’une réponse sèche sur le réseau social Twitter. "C'est une personne qui, trois ans après, se plaignait toujours de l'arbitre du 6-1. Passe à autre chose, Unai", a lâché l’arrière barcelonais, un brin agacé, avec un lien indéfectible avec la "remontada" réalisée par le Barça contre le Paris Saint-Germain d'Emery en 2017.