Selon Ranieri, Kabasele pourrait être de retour dans deux semaines

Christian Kabasele, qui n'a disputé que 292 minutes de jeu toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, pourrait être prochainement disponible après qu'une blessure en décembre l'ait à nouveau écarté des terrains. C'est en tout cas ce qu'à déclaré Claudio Ranieri, coach de Watford. Selon lui, le Diable Rouge (2 sélections) pourrait être disponible dans 2 semaines, il s'est à nouveau entraîné avec ses coéquipiers.

"Kabasele pourrait être prêt dans deux semaines, car il a commencé sa première séance d'entraînement avec nous hier. Maintenant, il doit s'entraîner et être au niveau de ses coéquipiers."

Ranieri a également découvert la recrue hivernale du club en provenance d'Eupen, Edo Kayembe. Mais ce dernier ne jouera pas sans que Ranieri l'ait vu s'entrainer. "Il peut être difficile de [le] mettre sur le terrain sans une séance d'entraînement. Certains joueurs ont terminé en décembre et ils ont besoin d'une séance d'entraînement. Ils se sont entraînés à la maison, mais ce n'est pas la même chose que de s'entraîner avec l'équipe."

Ranieri is hopeful of having Kabasele back in around two weeks. "He started the first training session with us [on Friday], now he has to train and achieve the level of his teammates." However, it looks as though Nkoulou won't be back "until the end of March or April." #watfordfc