Seth De Witte, libre, a retrouvé un club en Amateurs

Seth De Witte était libre depuis l'été dernier et la fin de son bail à Deinze. Il en a terminé avec le football professionnel.

En 2019, Seth De Witte (34 ans) quittait le KV Malines sur une victoire en Coupe et rejoignait alors Lokeren, relégué en D1B. Le solide milieu de terrain, vétéran de Pro League où il compte plus de 200 matchs, quittera ensuite le Daknam suite à la terrible saison qui verra Lokeren disparaître du monde du football professionnel, et signera à Deinze, où il disputera 20 matchs en 2020-2021 avant d'être laissé libre l'été dernier à la fin de son bail.

Après six mois d'inactivité, De Witte va finalement retrouver le Daknam et Lokeren : il rejoint Lokeren-Temse, le club né des cendres de l'ancien Sporting, en D2 VV.