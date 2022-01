Un "pacte" passé à l'Union Saint-Gilloise : aucun départ de cadre à prévoir cet hiver !

L'Union Saint-Gilloise trône en tête de la D1A et beaucoup craignaient que cet hiver voie la fin du rêve, les enthousiastes promus risquant d'être pillés par la concurrence ou l'étranger. Il n'en sera rien, a priori.

Voilà plusieurs semaines, Philippe Bormans, CEO de l'Union Saint-Gilloise, l'affirmait : personne ne partirait cet hiver, même contre 15 millions d'euros. Une façon de rassurer les supporters, qui craignaient de voir leur belle équipe déplumée alors que Deniz Undav et Dante Vanzeir, notamment, attirent les regards. Cela serait apparemment plus que de simples déclarations d'intention : d'après les informations de la RTBF, un "pacte" aurait bel et bien été passé dans le plus grand secret entre les joueurs.

Undav peut déjà être fixé

Ceux-ci auraient fait savoir à leur direction et à leur staff qu'ils ne partiraient pas cet hiver, peu importe les offres. Les Saint-Gillois seraient conscients de pouvoir vivre quelque chose d'historique. En échange, la direction s'est engagée à ne bloquer aucun départ l'été prochain en cas d'offres intéressantes. Deniz Undav, par exemple, pourrait même déjà signer ailleurs cet hiver à condition de terminer la saison à l'USG.

Avec 7 points d'avance sur le second et une situation désormais clarifiée, l'Union va donc pouvoir entamer dans la plus grande des sérénités son rush final vers le top 4 ... voire mieux.