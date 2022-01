Faux départ pour Emerson !

Le latéral brésilien était au centre d'un retour à Chelsea.

Comme nous vous l'indiquions mardi, Chelsea a proposé 4 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour récupérer son latéral gauche, Emerson Palmieri (27 ans, 19 matchs et 1 but toutes compétitions avec Lyon cette saison), prêté jusqu'à la fin de la saison, afin de combler la longue absence de Ben Chilwell.

Selon The Athletic, cette offre a été repoussée par les dirigeants du club rhodanien, qui n'ont pas l'intention de se séparer d'un élément aussi important en cours d'exercice. Le média américain précise par ailleurs que le champion d'Europe italien se sent bien chez les Gones et qu'un départ ne se trouve pas à l'ordre du jour.