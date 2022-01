🎥 Le but décisif de Dennis Praet contre la Samp': "De la tête, c'est une première"

Le Diable Rouge a crucifié ses anciennes couleurs.

Dennis Praet a inscrit son deuxième but de la saison, samedi après-midi. Un but précieux qui a permis au Torino de dominer la Sampdoria, club dans lequel le Diable Rouge avait découvert la Serie A entre 2016 et 2019.

Et c'est de la tête que l'ancien Mauve a offert la victoire à son équipe. Une première. "Je pense bien que ça doit être le tout premier but de la tête de ma carrière, ce n'est pas vraiment mon point fort", disait Dennis Praet à l'issue de la rencontre.

Un but qui démontre qu'il monte en puissance avec le Torino, où il est prêté depuis le début de saison? "Je me sens de mieux en mieux, mais je pense aussi que je peux encore faire mieux", conclut-il.