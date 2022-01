L'AS Rome s'impose à Cagliari sur le plus petit écart

Pour ce match comptant pour la 22e journée de Serie A, les Romains recevaient les Sardes de Cagliari. José Mourinho décidait de titulariser Sergio Oliveira, fraîchement arrivé depuis Porto sous la forme d'un prêt. Le Special One a eu le nez fin puisque c'est justement le milieu de terrain portugais qui a inscrit le seul but du match, sur pénalty (33e). A noter également l'entrée au jeu en fin de match, pour le club de la Louve, du jeune Grec de 17 ans, Dimitrios Keramitsis. Razvan Marin (ex-Standard) a joué la totalité de la rencontre avec Cagliari.

Suite à cette victoire, l'AS Rome garde le rythme imposé par les concurrents, notamment la Lazio de Rome qui s'est imposée hier face à Salernitana (0-3). Les deux clubs de la capitale italienne, 6es ex-aequo comptent 35 points, soit deux points de plus que la Fiorentina et 6 de moins que la Juventus, contre qui la Roma a perdu 3-4 dans un match complètement fou la semaine dernière.

1 - Sérgio Oliveira is the first central midfielder to score with AS Roma in his #SerieA debut in the three points for a win era (since 1994/95) - he is also the first Portuguese to score for the Giallorossi in the competition. Welcome.#RomaCagliari