Granit Xhaka se défend, en critiquant la VAR

Exclu une nouvelle fois récemment, le coéquipier de Sambi Lokonga à Arsenal a émis certaines critiques concernant le système du VAR.

Dans des propos relayés par SkySports, le Suisse de 29 ans, exclu face à Liverpool lors du match aller de Carabao Cup, s'est défendu à propos du nombre élévé de cartons rouges qu'il a déjà récolté sous le maillot d'Arsenal (5).

"Ce n'est pas comme si je prévoyais de me faire exclure. Ce n'est pas comme si je le faisais exprès. Mais parfois, je suis dans une position où j'ai 50 pourcents de chances de m'en sortir. C'est risqué bien sûr. Les gens me demandent souvent pourquoi je prend toujours autant de risques. Je suis qui je suis, je ne peux pas changer du jour au lendemain", a-t-il admis. "A la fin du match, tout le monde est plus malin que sur le moment même. C'est une question de secondes."

Il a également donné son avis sur le VAR, qu'il préférerait ne pas voir dans le football. "Si vous regardez tout au ralenti, chaque faute, chaque duel semble de trop. Les arbitres à la VAR vérifient, et vérifient, et re-vérifient. Le truc, c'est qu'ils vérifient deux ou trois images et ne se concentrent pas sur toute l'action. J'espère qu'à l'avenir les arbitres pourront prendre leurs propres décisions. Quand les gens regardent quelque chose au ralenti, cela semble différent que ce que c'est réellement. Au bout du compte, ce sont aussi des êtres humains, ils font aussi des erreurs. Ca fait partie du métier. Chacun de nous fait des erreurs. Mais nous devons les accepter et aller de l'avant".