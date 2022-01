Solide, Marseille s'impose à Lens avec un but d'un nouveau venu

Cinquième victoire consécutive à l'extérieur pour Marseille... et encore sans encaisser.

Très sérieux, l’Olympique de Marseille s’est logiquement imposé à Lens (0-2), ce samedi, lors de la 22e journée de Ligue 1. Le club phocéen s’empare provisoirement de la 2e place et prend ses distances avec sa victime du soir.

Bousculés durant cinq minutes, avec notamment une incroyable intervention de Saliba devant Fofana dans la surface, les Marseillais mettaient rapidement le pied sur le ballon. La partie basculait finalement suite à une faute de Medina sur Guendouzi qui permettait à Payet d’ouvrir la marque sur penalty (0-1, 34e). Une récompense logique pour l’OM, sauvé par Lopez lors d’un duel avec Sotoca et par la maladresse de Saïd.

Malgré une meilleure seconde période, Lens n’y arrivait pas. Et craquait une nouvelle fois. Sur un de ses premiers ballons, Bakambu, servi par Guendouzi, faisait le break d’une frappe parfaite à ras de terre (0-2, 77e). Très sérieux tactiquement et efficace devant le but, le club phocéen ne laissait aucune chance à une formation artésienne qui n’y a jamais vraiment cru. Une victoire en patron, la cinquième de suite à l’extérieur, qui confirme la belle passe de l’OM.