Le Barça l'emporte, Xavi voit "encore beaucoup de travail"

Le Barça a pu compter sur une fin de match à son avantage.

Sans briller, le FC Barcelone s'est offert un court succès important contre Alavés (1-0), dimanche, lors de la 22e journée de Liga. S'il souligne l'importance des trois points pris, l'entraîneur barcelonais Xavi reconnaît que son équipe doit encore progresser dans de nombreux domaines.

"Ça n'a pas été un match brillant, c'est vrai, on ne peut pas se satisfaire de cela. Mais on a gagné, et ce sont trois points de plus pour nous. On doit mieux attaquer, c'est vrai. On n'est pas dans une situation incroyable, mais cette victoire vient à point nommé. On doit avoir plus de calme, faire mieux circuler le ballon. Aujourd'hui (dimanche), on s'est précipité... mais à la fin, on a gagné. (...) On est dans une situation très difficile, très compliquée", a reconnu le coach des Blaugrana.

Après 22 journées de championnat, le Barça occupe la 5e place du classement et compte 15 points de retard sur le leader, le Real Madrid, avec un match en moins.