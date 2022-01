Tibo Persyn en route vers la D1B?

Le jeune joueur prêté par l'Inter n'a que très peu joué avec le Club de Bruges.

D'après Het Nieuwsblad, le jeune Tibo Persyn pourrait terminer la saison à Westerlo, après un arrangement à trois avec l'Inter, le Club et le club campinois. Depuis son arrivé à Bruges, il n'a joué que deux rencontres (pour un but) mais il n'a plus joué depuis et l'arrivée du nouveau coach (et celle de Buchanan) lui ferme des portes.

Cependant, son départ à Westerlo ne change rien pour son futur. En effet, l'option d'achat que possèdent les Gazelles est toujours d'actualité. Si Persyn performe sous la houlette de Jonas De Roeck, il pourrait tout à fait continuer sa carrière au Club de Bruges.

Le Club et Westerlo sont en bons termes puisque Thomas Van den Keybus et Maxim De Cuyper sont au T'Kuipjes depuis le début de la saison.