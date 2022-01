Yusuf Demir a eu du mal à accepter son départ du Barca

Le jeune autrichien est retourné au Rapid de Vienne depuis la fin de son prêt au FC Barcelone.

Malgré quelques apparitions intéressantes, notamment en Ligue des Champions face au Benfica, le FC Barcelone n'a pas décidé de garder le jeune Yusuf Demir (18 ans). Son contrat de prêt comprenait en effet une option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros après 10 matchs joués avec les Catalans, qui ont préféré ne pas lui faire atteindre ce nombre de matchs et donc ne pas lever l'option d'achat.

Pour la télévision officielle du Rapid Vienne, le club où il est retourné, l'Autrichien s'est confié quant à cette expérience, dans des propos relayés et retranscrits par AS : "J'ai quitté le Barça en étant triste, mais j'ai mûri et je suis devenu un professionnel. J'ai vu que les gens ici sont heureux pour moi et je le suis aussi. Je veux jouer, m'amuser et m'amuser encore. Je veux tout gagner. Mon objectif est d'être premier, la deuxième place ne me suffit pas."