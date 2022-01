Jesse Lingard pas non plus vers Newcastle United ?

Qui veut de Jesse Lingard ? L'ailier de Manchester United coûte très cher. L'OGC Nice a lâché l'affaire, et Newcastle United semblerait également hors du coup.

Cette semaine, on apprenait que l'étude de faisabilité réalisée par la direction de l'OGC Nice avait conclu à l'impossibilité de faire venir Jesse Lingard (29 ans), pour lequel Manchester United demande 2,5 millions pour un transfert cet hiver (l'international anglais est en fin de contrat en juin prochain). Les 5 millions de salaire supplémentaires rendent le deal très compliqué.

Et d'après Sky Sports, même Newcastle United, qui semblait proche d'attirer Lingard, se serait désormais retiré de la course au joueur. Des sources anglaises affirment que Manchester United aurait inclus une clause de 12 millions d'euros dans le cas où Jesse Lingard aiderait Newcastle à se maintenir en Premier League. On ignore si cela est possible, mais une chose semble sûre : les Magpies ne seraient plus intéressés.