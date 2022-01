Deux cadres Courtraisiens affichent leurs ambitions : "C'est notre rêve de jouer l'Europe ensemble"

Une belle affiche attend Courtrai ce soir face à Bruges.

Ce soir, les Kerels invaincus depuis six rencontres de suite défient le Club de Bruges. Un vrai test pour Karim Belhocine et ses troupes.

Courtrai n'a encaissé que 26 buts cette saison et a la troisième meilleure défense de JPL derrière l'Union et La Gantoise, une performance que le KVK doit en partie à Marko Ilic et Aleksandar Radovanovic.

Les Serbes ont d'ailleurs beaucoup d'ambitions avec le club, même si vu leurs solides performances, il n'est pas sûr qu'ils seront encore Courtraisiens la saison prochaine : "Je ne pense pas à ça en ce moment. Je me concentre sur le présent. C'est notre rêve de jouer ensemble sur la scène européenne. Idéalement, la Ligue des Champions, mais ce ne sera pas pour l'année prochaine (rires). La Conference League est plus réaliste et encore possible", a confié Ilic à Het Laatste Nieuws.

"Pour l'instant, nous visons les PO, c'est notre objectif. Hier, nous discutions encore du fait que nous avons besoin d'au moins 15 points supplémentaires pour nous qualifier", a ajouté Radovanovic.

Dans trois jours, Courtrai défiera l'Antwerp après ce match de Bruges.