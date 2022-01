Pisté par le Cercle et le Club de Bruges, George Bello devrait rejoindre la Bundesliga

George Bello, arrière gauche de 20 ans évoluant à Atlanta United a bien failli rejoindre la Jupiler Pro League. C'est d'abord le Cercle de Bruges qui a formulé une première offre pour le jeune international américain (6 sélections). Une offre légèrement supérieure à 3M€, refusée par le joueur, peu intéressé à l'idée de rejoindre la Belgique.

C'est ensuite le Club de Bruges qui est entré dans la danse, en formulant une offre estimée à 3,5M€. Une offre également refusée par le joueur, qui venait d'apprendre l'intérêt de l'Arminia Bielefeld en Bundesliga.

Selon Felipe Cardenas (The Athletic) et Joe Patrick, C'est donc bien vers l'Arminia Bielefeld que George Bello devrait finalement se diriger.

Have been told via sources that Club Brugge had submitted a much more attractive offer for George Bello than Cercle’s $3.75m bid. It was not entertained by Atlanta United.

Source tells me George Bello and Atlanta United have agreed to terms with Bundesliga side Arminia Bielefeld, whose interest was first reported by @GrantWahl.



He is currently on a plane to Germany to finalize paperwork. Bello has had positive talks with AB manager Frank Kramer.