Un club écossais recrute un joueur condamné pour viol, plusieurs joueuses et employées démissionnent

David Goodwillie (32 ans) a été accusé et reconnu coupable de viol à l'encontre d'une jeune femme en 2017 ; l'ex-international écossais avait à l'époque quitté son club, Plymouth Argyle, pour signer à Clyde, en divisions inférieures écossaises. Loin des projecteurs, le joueur a pu continuer sa carrière et même empilé les buts, au point d'être recruté par les Raith Rovers, club de D2 écossaise. Mais le passé de l'attaquant est revenu à la surface.

L'un des sponsors des Rovers s'est retiré et depuis plusieurs heures, les démissions s'enchaînent notamment parmi les joueuses de l'équipe féminine. Tyler Rattray, capitaine de l'équipe féminine de Raith, a déclaré qu'elle quittait le club après 10 ans, ne voulant "rien avoir à faire" avec ce choix de recruter un violeur condamné. Plusieurs autres joueuses et employées du club ont tenu le même discours et annoncé leur départ.

Du côté des Rovers, on affirme avoir bien réfléchi avant de prendre cette décision basée sur des critères "purement sportifs".

DAVID GOODWILLIE | The club would like to welcome striker David Goodwillie to Raith Rovers FC as a signed player on a permanent deal until the end of season 2023-24:https://t.co/NglYGEtdcv pic.twitter.com/ZmEoa9QWyV